Gossip News | Giulia e Andrea e la FOTO incriminata | Emma giudice a X-Factor

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 4 maggio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo disi salutano con una, X-lascia Milano, Twilight torna, ma dal punto di vista di Edward e la programmazione televisiva prevista per questa sera.: Damante e De Lellis si sono ufficialmente salutati. Dopo aver trascorso insieme, fianco a fianco, la fase 1, oggi i due si sono separati.è tornato verso Milano, mentreè rimasta a Roma. Come si sono detti “ciao, a presto”? Con unamolto, ma molto, romantica…: Si pensa già alla prossima edizione di X-e mentre qualcuno paventa il ritorno di Manuel Agnelli, Dagospia lancia un scoop:Marrone potrebbe sedere al famoso bancone già tra poche settimane in qualità di. ...