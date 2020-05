Gomorroide il film dei Ditelo Voi su Rai 2 per il ciclo Made in Napoli martedì 5 maggio

(Di lunedì 4 maggio 2020)ildeiVoi stasera martedì 5su Rai 2. Trama e Trailer Prosegue ildi appuntamentiindi Rai 2, conche raccontano la città con personaggi comici diin Sud. Martedì 5in prima serata e in prima visione su Rai 2 arrivaildeiVoi, nato da un parodia realizzata inin sud. In seconda serata il, già disponibile su Rai Play,in China napoletano. Il trio comico formato da Francesco De Fraia, Mimmo Manfredi e Lello Ferrante, registi e interpreti del flm, raccontano come un telecomico sia riuscito a mettere in ginocchio la camorra. La trama distasera su Rai 2 Francesco, Mimmo e Lello sono tre attori, protagonisti diuna serie comica di successo che prende in giro la camorra. Il trio mette in scena tre bizzarri e crudeli camorristi ...

Prosegue il ciclo di appuntamenti Made in Napoli di Rai 2, con film che raccontano la città con personaggi comici di Made in Sud. Martedì 5 maggio in prima serata e in prima visione su Rai 2 arriva Go ...La camorra è in ginocchio. Il merito di questo inaspettato declino è del più grande fenomeno mediatico degli ultimi anni: Gomorroide, un telefilm comico che prende in giro la spietata organizzazione c ...