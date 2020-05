Giovanna Botteri | chi è la giornalista Rai finita nel mirino delle critiche di Striscia

Leggi su tpi

(Di lunedì 4 maggio 2020)chi è laRainel(62 anni) è salita agli onori della cronaca degli ultimi giorni per il servizio dila Notizia andato in onda il 28 aprile in cui si dava conto degli attacchi ricevuti sui social dallaRai dalla Cina per il look con cui si presenta in video, a detta di alcuni “trascurato”. L’episodio è stato considerato da molti un caso di body shaming. La risposta dida Pechino ha risposto allericevute con una lettera aperta: “Mi piacerebbe che l’intera vicenda prescindendo completamente da me, potesse essere un momento di discussione vera, permettetemi, anche aggressiva, sul rapporto con l’immagine che le giornaliste, quelle televisive soprattutto, hanno o dovrebbero avere secondo non si sa ...