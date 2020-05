Ginevra Pisani Instagram | stratosferica nel costume rosso fuoco | «Che sirenetta!»

(Di lunedì 4 maggio 2020) L’affascinantesi è fatta conoscere dal pubblico italiano con la sua partecipazione come corteggiatrice del programma di Canale 5 Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Attualmente è una delle professoresse “sexy” de L’Eredità, game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. La showgirl è anche molto attiva sui social. Il profilodiè seguito da oltre 347 mila followers, i quali si lasciano incantare dalla sua straordinaria bellezza. Poche ore fa ha pubblicato una sua foto ricordo di un viaggio in Grecia, che ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Lacon le sue curve strizzate nel micro. Leggi anche –> Elena Morali, fisico statuario fasciato dal body fucsia: «Che schianto!»...

Ultime Notizie dalla rete : Ginevra Pisani

DailyNews 24

L’affascinante Ginevra Pisani si è fatta conoscere dal pubblico italiano con la sua partecipazione come corteggiatrice del programma di Canale 5 Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Attualmen ...Come abbiamo avuto modo di raccontare precedentemente, nel corso di questi giorni l’attenzione mediatica torna a concentrarsi sulla programmazione di casa Rai, dato che alcuni show torneranno in onda ...