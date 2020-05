Giacomo Poretti malato: il dramma dell’attore si trasforma in risorsa (Di lunedì 4 maggio 2020) Questo articolo Giacomo Poretti malato: il dramma dell’attore si trasforma in risorsa è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giacomo Poretti confessa di essere stato malato: potrebbe esser stato positivo al virus, ma ora sta bene ed è pronto per un tour in ospedale. Giacomo Poretti ha confessato a Mario Calabresi che è stato male e probabilmente era positivo al Covid-19. L’attore comico si è ammalato a inizio marzo, insieme alla moglie Daniela e … Leggi su youmovies Giacomo Poretti - l’esperienza con il Covid : “Non riuscivo a farmi il caffè”

Giacomo Poretti e la moglie hanno contratto il virus

