Giacomo Poretti | “Ho avuto il coronavirus | si è ammalata anche mia moglie”

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 4 maggio 2020), comico del trio Aldo Giovanni e, ha vissuto sulla sua pelle ile lo rivela a Mario Calabresi, che lo scrive nella sua rubrica “Altre storie” sul Corriere della Sera. E’ avvenuto a inizio di marzo, il virus ha colpitola moglie dell’attore, che ora, guarito, progetta il suo ritorno sulle scene: “Al ritorno da una settimana bianca ho cominciato ad avere la febbre e tantissima stzza: un mattino non sono riuscito neppure a svitare la moka del caffè, per darti l’idea di come mi sono sentito”. “Torneremo in teatro e ripartiremo con il mio ultimo spettacolo ”Chiedimi se sono di turno” dedicata agli undici anni in cui ho lavorato come infermiere. Ma con un nuovo prologo dedicato a questa vicenda: perché io so che cosa possono avere passato”. “Non so quando ...