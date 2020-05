Giacomo Poretti del noto trio dello spettacolo ha avuto il Coronavirus (Di lunedì 4 maggio 2020) Giacomo Poretti del noto trio dello spettacolo confessa: “Tornato da una settimana bianca ho contratto il Coronavirus, ma ora sto bene” Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, in un’intervista al Corriere della Sera ha confessato di aver contratto il Coronavirus. “Sono tornato da una settimana bianca il 7 marzo. Il giorno dopo avevo dolori alle ossa e una profonda debolezza. Ho avuto 8 giorni di febbre altissima, come mai ho avuto nella vita“, ha spiegato. Ora sta bene, il suo tampone è negativo e si dice anche disposto a fare il test sierologico e a donare il plasma. “Mi sono letteralmente spaventato, perché mai come in questa situazione evocare l’ospedale era come evocare il cimitero. Ho passato 8 giorni a controllare il respiro. Quando è finita la febbre avevo una spossatezza come se avessi fatto 5 maratone di ... Leggi su zon Aldo - GIovanni e Giacomo : "Ho avuto il Covid-19 anche io" - svela Poretti

Giacomo Poretti malato : il dramma dell’attore si trasforma in risorsa

Giacomo Poretti - l’esperienza con il Covid : “Non riuscivo a farmi il caffè” (Di lunedì 4 maggio 2020)delconfessa: “Tornato da una settimana bianca ho contratto il, ma ora sto bene”, delAldo, Giovanni e, in un’intervista al Corriere della Sera ha confessato di aver contratto il. “Sono tornato da una settimana bianca il 7 marzo. Il giorno dopo avevo dolori alle ossa e una profonda debolezza. Ho8 giorni di febbre altissima, come mai honella vita“, ha spiegato. Ora sta bene, il suo tampone è negativo e si dice anche disposto a fare il test sierologico e a donare il plasma. “Mi sono letteralmente spaventato, perché mai come in questa situazione evocare l’ospedale era come evocare il cimitero. Ho passato 8 giorni a controllare il respiro. Quando è finita la febbre avevo una spossatezza come se avessi fatto 5 maratone di ...

mariocalabresi : ?? Da domani cambia qualcosa? Siamo live con #Casabresi 18. In diretta con @alexvespi, che è tornato a trovarci per… - fanpage : Giacomo Poretti e sua moglie Daniela hanno contratto il #COVID19 - _vitovaipiano : RT @cmdotcom: La confessione di Giacomo Poretti: 'Ho avuto il #coronavirusitalla l'ha preso anche mia moglie. Mi sono c...o addosso' https:… - Notiziedi_it : Giacomo Poretti e la moglie hanno contratto il virus - cmdotcom : La confessione di Giacomo Poretti: 'Ho avuto il #coronavirusitalla l'ha preso anche mia moglie. Mi sono c...o addos… -