Germania | si chiude senza condanne il processo sulla strage della Loveparade | morì anche

(Di lunedì 4 maggio 2020) Dieci anni fa Giulia Minola stava andando ad ascoltare un concerto, laa Duisburg, insieme a migliaia di ragazzi e ragazzesua età. Come lei Clara, Maria, Christian. Da quel concerto non torneranno mai più: sono morti, schiacciati in un tunnel da una calca immane e presa dal panico. 21 morti e 650 feriti (da Italia, Spagna, Australia, Bosnia, Cina e Olanda) per cui – almeno in– non ci sarà alcuna giustizia. Il tribunale di Duisburg, in, ha infatti archiviato ilsul massacro deldel 2010, che finì con 21 morti, fra cui l’italiana Giulia Minola. Doveva essere una “parata dell’amore”, ma era finita in tragedia. Il bilancio tragicodiciannovesima edizione del– il festival di musica dance nato a Berlino l’anno...