Germania | si chiude senza condanne il processo sul disastro di Loveparade | morì anche

(Di lunedì 4 maggio 2020) Doveva essere una “parata dell’amore”, ma era finita in tragedia, con 21 morti, fra cui l’italiana Giulia Minola, e oltre 500 feriti. Il bilancio tragico della diciannovesima edizione del– il festival di musica dance nato a Berlino l’anno della caduta del muro – andata in scena a Duisburg, in, nel luglio del 2010. Edizione che aveva decretato la fine dell’evento e l’inizio di unche però non ha portato ad alcuna condanna. IlPer sei dipendenti del Comune di Duisbirg e per un altro dipendente dellailera stato archiviato oltre un anno fa. Adesso invece sono stati scagionatigli ultimi tre imputati, fra i responsabili del festival – 40, 60 e 67 anni – accusati di omicidio e lesioni colpose. Ai tre venivano contestati gravi errori nella ...