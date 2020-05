Germania, contagi e decessi ai minimi: riaprono le scuole. Ecco la mappa europea (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag – In Germania calano i contagi e i decessi sono ai minimi storici da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus. Altro che nuovo picco di contagi dopo la riapertura. Le fake news di Conte, già smentite da noi, ormai sono un lontano ricordo. Ieri, secondo i dati del Koch Institute, in Germania sono stati registrati 793 nuovi casi di contagio e 74 decessi. In totale, quindi, sono 162mila i positivi e 6.649 le vittime. I numeri conclamano un calo significata della curva del coronavirus nel Paese. E la fase 2 (quella vera) è in pieno atto. La maggior parte dei negozi tedeschi sotto gli 800 metri quadrati ha riaperto il 20 aprile. Da oggi, le scuole riapriranno gradualmente in alcuni Land (Saarland, Sassonia-Anhalt, Brema). I parrucchieri riapriranno. Anche i luoghi di culto, i musei, i monumenti commemorativi, gli zoo, i parchi giochi potranno farlo ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus - la scienza spiega le differenze con la Germania : “In Italia più morti per sovraccarico degli ospedali ed età dei contagiati”

