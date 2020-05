Germania, archiviato processo Loveparade: nessuna condanna (Di lunedì 4 maggio 2020) Germania: il tribunale di Duisburg ha archiviato il processo per il massacro alla Loveparade 2010, dove perse la vita Giulia Minola. Germania: il processo per il massacro alla Loveparade 2010, dove perse la vita Giulia Minola, insieme ad altri 20 giovani, è stato archiviato. Come riporta Il Messaggero, il tribunale di Duisburg ha archiviato le … L'articolo Germania, archiviato processo Loveparade: nessuna condanna proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 maggio 2020): il tribunale di Duisburg hailper il massacro alla2010, dove perse la vita Giulia Minola.: ilper il massacro alla2010, dove perse la vita Giulia Minola, insieme ad altri 20 giovani, è stato. Come riporta Il Messaggero, il tribunale di Duisburg hale … L'articoloproviene da www.inews24.it.

