Germania | 10 positivi su 1 724 test tra club di Bundesliga e Zweite Liga

(Di lunedì 4 maggio 2020) Una prima serie diha rivelato dieci casi dità al coronavirus neitedeschi di prima e seconda divisione, che sperano di riprendere la competizione a maggio. Lo ha reso noto la Lega calcio tedesca (DFL). Dei 1.724già svolti nei 36interessati (18 in ciascuna divisione), dieci hanno dato un … L'articolo, 10su 1.724tradiè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

LaStampa : Scienziati tedeschi: “In Germania i positivi al coronavirus sono oltre dieci volte quelli dichiarati” - DiMarzio : Germania, 10 positivi al #Coronavirus in club di #Bundesliga e 2.Bundesliga ?? - sechesi : In Germania la scorsa settimana sono stati effettuati 1724 tamponi tra Bundesliga e Bundesliga 2: trovati 10 casi p… - Sport_Mediaset : #Germania, test ai giocatori di 36 club: 10 positivi al #coronavirus. La Lega Calcio tedesca ha annunciato che sono… - FirenzePost : Coronavirus Germania: numeri truccati, i positivi potrebbero essere oltre 1,8 milioni, dieci volte di più… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania positivi

La Stampa

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 211.938 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 29.079 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...In Germania il calcio dovrebbe riprendere dopo la sosta forzata per Coronavirus, ma nelle ultime ore sono arrivate notizie poco incoraggianti. Sono di natura diversa: la prima riguarda il fatto che 10 ...