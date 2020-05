Germania | 10 calciatori positivi al Coronavirus nei primi 1724 tamponi DETTAGLI

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) La Lega calcio tedesca (DFL) ha comunicato che diecisono risultatialneieffettuati in vista della ripresa dei campionati. I test riguardano 36 squadre (18 di Bundesliga e 18 di Zweite Liga), ma non sono stati resi ulteriorisull’identità dei. “I test ravvicinati sono progettati per prevenire, per quanto possibile, che persone precedentemente infette prendano parte all’allenamento, svolgano attività e possano potenzialmente infettare gli altri di conseguenza. L’obiettivo generale è garantire la massima precauzione sulla base di misureate di distanza e di igiene e di monitoraggio permanente. Una seconda ondata di test verrà effettuata in settimana e anche qui potrebbero esserci risultati di testisolati, soprattutto perché uno dei ...