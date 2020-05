Gaetano Graziano vicepresidente Direttori Centri Commerciali | “Riaprire subito”

(Di lunedì 4 maggio 2020) L’appello diAssociazione deidei): “Fateci riaprire, garantiamo tutte le sicurezze necessarie”. “Idevono riaprire dal 18 maggio anche perché la stragrande maggioranza di essi già sono aperti per far accedere alle attività che all’interno forniscono servizi essenziali come gli alimentari, tabacchi, edicole, ottici, farmacie, di conseguenza sono attive tutte le disposizioni di massima sicurezza. La più importante associazione di settore, il “CNCC”, ha pubblicato un documento contenente le linee guida che rafforza la completa riapertura in sicurezza die parchie factory outlet – dice, napoletano,dell’associazione deidei. – Queste procedure, ...

Valeriavale51 : @gaetano_corallo @graziano_121 @Mov5Stelle No, ho frequentato solo l'asilo fino ai 6 anni. Poi la scuola della vita… - gaetano_corallo : @Valeriavale51 @graziano_121 @Mov5Stelle Valeria che scuola hai frequentato?Sei arrivata al diploma!!!! - gaetano_corallo : @Valeriavale51 @graziano_121 @Mov5Stelle Comunque se imparassi a scrivere corretto,sarebbe meglio,in una frase 5 errori?? - gaetano_corallo : @Valeriavale51 @graziano_121 @Mov5Stelle Quelli prima che hanno fregato miliardi,senza considerare tutte le condann… - Valeriavale51 : @gaetano_corallo @graziano_121 @Mov5Stelle Poi ogni 1 e felice a modo suo,se sei contento desser governato da casal… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaetano Graziano

“I centri commerciali devono riaprire dal 18 maggio anche perché la stragrande maggioranza di essi già sono aperti per far accedere alle attività che all’interno forniscono servizi essenziali come gli ...“I centri commerciali devono riaprire dal 18 maggio anche perché la stragrande maggioranza di essi già sono aperti per far accedere alle attività che all'interno forniscono servizi essenziali come gli ...