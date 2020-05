tuttonapoli : Furia Trump sulla Cina: 'Ci hanno nascosto il virus, rischiamo 90mila morti' - Antonel67036473 : RT @PAOLO21071966: @g_occhionero Arrivi a Trump tutto quanto per far in modo che la sua furia ben nota si abbatta su questa classe governat… - fracaruc : RT @PAOLO21071966: @g_occhionero Arrivi a Trump tutto quanto per far in modo che la sua furia ben nota si abbatta su questa classe governat… - Elisa34012803 : RT @PAOLO21071966: @g_occhionero Arrivi a Trump tutto quanto per far in modo che la sua furia ben nota si abbatta su questa classe governat… - ausoloda : RT @PAOLO21071966: @g_occhionero Arrivi a Trump tutto quanto per far in modo che la sua furia ben nota si abbatta su questa classe governat… -

Ultime Notizie dalla rete : Furia Trump Coronavirus, il declino di Trump nei sondaggi. I dubbi dei Repubblicani sulla rielezione alla Casa Bianca,… Il Fatto Quotidiano Furia Trump sulla Cina: "Ci hanno nascosto il virus, rischiamo 90mila morti"

Donald Trump non torna sui suoi passi e attacca ancora una volta la Cina in merito all'origine del Coronavirus: "Il COVID-19 è nato a causa di un terribile errore che la Cina non vuole ammettere. I ci ...

Trump ancora contro Pechino

Si inasprisce il rapporto tra i due paesi a causa di accuse di cospirazione da parte di Pechino e la diffusione del virus. Le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono di lunga data, ma la pandemia e le in ...

Donald Trump non torna sui suoi passi e attacca ancora una volta la Cina in merito all'origine del Coronavirus: "Il COVID-19 è nato a causa di un terribile errore che la Cina non vuole ammettere. I ci ...Si inasprisce il rapporto tra i due paesi a causa di accuse di cospirazione da parte di Pechino e la diffusione del virus. Le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono di lunga data, ma la pandemia e le in ...