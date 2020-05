FUNERALI E MESSE | COSA CAMBIA IN FASE 2 Accordo Cei-Viminale per ripartire 24 maggio

NicolaPorro : ?? Un prete è diventato il simbolo, l’eroe della difesa della nostra #libertà non essendosi piegato alla richiesta… - fedram67 : RT @lanuovaBQ: ++ LE #MESSE? VITTIME DI UNA IGNOBILE #FARSA A CUI SI FATICA PERSINO A CREDERE++ Il #PAPA a sostegno di #CONTE; i #vescovi… - AnSantorum : RT @AntonioSocci1: Ma che ipocrita!!! Ora #Conte 'permette' solo i funerali ma a numero chiuso. E le messe? Niente. Ancora una volta i cris… - maurazamir : RT @lanuovaBQ: ++ LE #MESSE? VITTIME DI UNA IGNOBILE #FARSA A CUI SI FATICA PERSINO A CREDERE++ Il #PAPA a sostegno di #CONTE; i #vescovi… - MovArtGarbaMi : Ma non si capisce più nulla: - per le imprese anche con un solo dipendente il termoscanner è obbligatorio mentre pe… -

FUNERALI MESSE Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : FUNERALI MESSE