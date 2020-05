FREDDO e NEVE, l'Inverno che piomba a Maggio, inatteso (Di lunedì 4 maggio 2020) Quest'anno Maggio ci proietterà probabilmente verso il caldo precoce, ma non senza potenziali e burrascosi sbalzi termici. Appena un anno fa si era vissuto un Maggio decisamente anomalo, con pioggia e FREDDO per gran parte del mese, tanto da avere gelate locali estremamente tardive fin sull'Italia. Tuttavia, viviamo un'epoca con condizioni meteo particolarmente estreme, e nulla è impossibile. Anche se le previsioni a due settimane non vedono FREDDO come l'anno scorso, aria fredda si porterà verso il Nord Europa, ed interagirà con le altre masse d'aria, influenzando l'Italia con temporali. Il FREDDO? Vedremo. Andando nel passato più remoto, non sono così rari i repentini ritorni di FREDDO invernale nella prima parte di Maggio anche in Italia. Nella lunga storia della climatologia italiana vi sono alcuni esempi di nevicate estremamente ... Leggi su meteogiornale FREDDO e NEVE - l'inverno che piomba a Maggio

Quest'annoci proietterà probabilmente verso il caldo precoce, ma non senza potenziali e burrascosi sbalzi termici. Appena un anno fa si era vissuto undecisamente anomalo, con pioggia eper gran parte del mese, tanto da avere gelate locali estremamente tardive fin sull'Italia. Tuttavia, viviamo un'epoca con condizioni meteo particolarmente estreme, e nulla è impossibile. Anche se le previsioni a due settimane non vedonocome l'anno scorso, aria fredda si porterà verso il Nord Europa, ed interagirà con le altre masse d'aria, influenzando l'Italia con temporali. Il? Vedremo. Andando nel passato più remoto, non sono così rari i repentini ritorni diinvernale nella prima parte dianche in Italia. Nella lunga storia della climatologia italiana vi sono alcuni esempi di nevicate estremamente ...

Quest'anno Maggio ci proietterà probabilmente verso il caldo precoce, ma non senza potenziali e burrascosi sbalzi termici. Appena un anno fa si era vissuto un maggio decisamente anomalo, con pioggia e ...

METEO : tempo in miglioramento sull’Italia ma potrebbe essere il preludio ad una lunga fase perturbata entro la prossima settimana Buon pomeriggio e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Itali ...

