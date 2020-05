Fratelli d’Italia sotto la sede della Regione Lazio “Cerchiamo Zingaretti Dov’è? Ci

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ore 14, davanti allaa via Cristoforo Colombo. Una delegazione did’Italia, vicepresidente Fabio Rampelli in testa, ha manifestato per avvisare di sfratto il governatore Nicola. Per la pessima gestione dell’emergenza Covid. A cominciare dallo scandalo delle mascherine ordinate dallaall’azienda Ecotech e mai consegnate. E per la scandalosa sospensionedemocrazia, visto che da due mesi l’assemblea regionale non si riunisce. E’ l’unica assemblea legislativa d’Italia che non si è ancora riunita. Flash mob did’Italia controUn flash mob rumoroso. Per chiedere la convocazione dell’Aula dopo 60 giorni di inattività. Malgrado le forti proteste e richieste dell’opposizione. Dopo il pressing l’assemblea regionale è ...