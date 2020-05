Franco Ricciardi a Scampia: “Puoi fermare tutto, la musica no!” (VIDEO) (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Con l’avvio della fase due Napoli si riprende un po’ di libertà, negata in questi ultimi tempi per contenere la diffusione del Covid-19. Tra le tante persone che oggi sono potute ritornare nelle strade dei propri quartieri c’è anche l’artista napoletano Franco Ricciardi. Il cantautore, con tanto di mascherina, è tornato così a cantare nel suo quartiere d’origine, Scampia. “Puoi fermare tutto, la musica no!”, commenta sui social Ricciardi. Accompagnando il suo ritorno in strada con un VIDEO, postato sui social, dove canta una delle sue canzoni più celebri, il brano “167” dedicato proprio al quartiere a Nord di Napoli. L'articolo Franco Ricciardi a Scampia: “Puoi fermare tutto, la musica no!” (VIDEO) proviene ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Con l’avvio della fase due Napoli si riprende un po’ di libertà, negata in questi ultimi tempi per contenere la diffusione del Covid-19. Tra le tante persone che oggi sono potute ritornare nelle strade dei propri quartieri c’è anche l’artista napoletano. Il cantautore, con tanto di mascherina, è tornato così a cantare nel suo quartiere d’origine,. “Puoi, lano!”, commenta sui social. Accompagnando il suo ritorno in strada con un, postato sui social, dove canta una delle sue canzoni più celebri, il brano “167” dedicato proprio al quartiere a Nord di Napoli. L'articolo: “Puoi, lano!” () proviene ...

