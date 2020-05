Francia | coronavirus | sindaca Parigi e altri 300 colleghi chiedono rinvio apertura

(Di lunedì 4 maggio 2020) In una lettera al presidente Emmanuel Macron - pubblicata da La Tribune - 316 sindaci esprimono la loro preoccupazione e parlano di un calendario "impossibile da rispettare e non realista"

Come tutto il paese, oggi anche lo sport proverà a riaprire i battenti. Una riapertura in verità più di facciata, che reale e condivisa. Lo sport d’altronde è specchio di un Paese frammentato e senza ...PARIGI – La sindaca di Parigi Anne Hidalgo e 300 colleghi dell’Ile-de-France, la regione della capitale francese, chiedono “solennemente” allo Stato di rinviare la riapertura delle scuole, prevista in ...