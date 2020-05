Fortnite a tutto eSport con la terza edizione della Gillette Bomber Cup (Di lunedì 4 maggio 2020) Gillette, azienda di primo piano nel campo della rasatura e del grooming, rafforza ancora di più la sua presenza nel mondo degli sport competitivi digitali rinnovando l'appuntamento con la Gillette Bomber Cup, uno dei più grandi tornei di Fortnite, il famosissimo Battle Royale targato Epic Games. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:L'iniziativa, che per l'edizione 2020 presenta una serie di importanti novità, è organizzata in collaborazione con PG eSports, il primo Tournament Organizer italiano dedicato al gaming. La Gillette Bomber Cup 2020 featuring Fortnite avrà una struttura a squadre, che si sfideranno nel corso di tre settimane sui campi virtuali di uno dei videogiochi più seguiti e giocati degli ultimi anni per ottenere il titolo di Campioni Nazionali e l'ambito premio di € 10.000. Non solo team professionisti, ma anche ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 maggio 2020), azienda di primo piano nel camporasatura e del grooming, rafforza ancora di più la sua presenza nel mondo degli sport competitivi digitali rinnovando l'appuntamento con laCup, uno dei più grandi tornei di, il famosissimo Battle Royale targato Epic Games. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:L'iniziativa, che per l'2020 presenta una serie di importanti novità, è organizzata in collaborazione con PGs, il primo Tournament Organizer italiano dedicato al gaming. LaCup 2020 featuringavrà una struttura a squadre, che si sfideranno nel corso di tre settimane sui campi virtuali di uno dei videogiochi più seguiti e giocati degli ultimi anni per ottenere il titolo di Campioni Nazionali e l'ambito premio di € 10.000. Non solo team professionisti, ma anche ...

Stragiuse : @CosiWanKenobi Mi creda, a quasi diciassette anni, al parco ha voglia di fare di tutto ma non di giocare a Fortnite… - wopinskii : RT @JantasOO: Mamma sbrocca perchè un bambino ha rubato le armi a Fortnite a suo figlio. Non è tutto il video, ma solo un piccolo pezzo, c… - JantasOO : RT @JantasOO: Mamma sbrocca perchè un bambino ha rubato le armi a Fortnite a suo figlio. Non è tutto il video, ma solo un piccolo pezzo, c… - DamianoRossone1 : RT @JantasOO: Mamma sbrocca perchè un bambino ha rubato le armi a Fortnite a suo figlio. Non è tutto il video, ma solo un piccolo pezzo, c… - MomaJuve : RT @JantasOO: Mamma sbrocca perchè un bambino ha rubato le armi a Fortnite a suo figlio. Non è tutto il video, ma solo un piccolo pezzo, c… -