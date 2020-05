Formula 1 | la sfortunata storia della 312T5 | la Ferrari più disastrosa di sempre

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 maggio 2020) “Tutti commettono errori. È per questo che c’è una gomma per ogni matita”, recita un proverbio giapponese. In tal senso anche la, la squadra di1 più titolata di tutti i tempi, ha schierato di tanto in tanto delle monoposto assolutamente disastrose. La vettura del Cavallino Rampante entrata nellacome la “peggiore di” è la famigerata, utilizzata nel corsostagione 1980. Andiamo a ripercorrere la genesi e le ragioni di quell’autentica “Caporetto sportiva”. Laviene presentata addirittura nel novembre del 1979, con largo anticipo rispetto alla concorrenza. L’auto è l’ultima natagloriosa serie 312T, che dal 1975 in poi ha permesso alladi mietere successi a raffica. Infatti monoposto di questa “classe” hanno ottenuto ...