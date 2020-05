Ford - Protezioni facciali per i dipendenti europei - VIDEO (Di lunedì 4 maggio 2020) La Ford sta producendo mascherine e visiere protettive allinterno delle sue strutture in Europa. Con la parziale ripresa delle attività nel Vecchio Continente, questi dispositivi saranno destinati ai dipendenti di ritorno al lavoro come forma di tutela nellambito delle misure di sicurezza contro il coronavirus. I Paesi coinvolti. LOvale Blu si è già attivata, in tal senso, nei suoi stabilimenti in Germania, Romania, Spagna e Regno Unito, con lobiettivo di garantire che la ripartenza delle attività produttive in Europa non abbia alcun impatto su coloro che affrontano la crisi del covid-19 dallottenere i dispositivi di protezione di cui hanno bisogno ha spiegato Rene Wolf, responsabile della produzione della Casa nel continente. Liniziativa rientra nel Progetto Apollo della Ford, volto a contenere la diffusione dellepidemia a livello globale.Gli ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 4 maggio 2020) Lasta producendo mascherine e visiere protettive allinterno delle sue strutture in Europa. Con la parziale ripresa delle attività nel Vecchio Continente, questi dispositivi saranno destinati aidi ritorno al lavoro come forma di tutela nellambito delle misure di sicurezza contro il coronavirus. I Paesi coinvolti. LOvale Blu si è già attivata, in tal senso, nei suoi stabilimenti in Germania, Romania, Spagna e Regno Unito, con lobiettivo di garantire che la ripartenza delle attività produttive in Europa non abbia alcun impatto su coloro che affrontano la crisi del covid-19 dallottenere i dispositivi di protezione di cui hanno bisogno ha spiegato Rene Wolf, responsabile della produzione della Casa nel continente. Liniziativa rientra nel Progetto Apollo della, volto a contenere la diffusione dellepidemia a livello globale.Gli ...

