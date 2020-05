Florenzi: «Offerta importante dall’Inter ma ho seguito il cuore» (Di lunedì 4 maggio 2020) Florenzi ha dichiarato di aver respinto le avances dell’Inter per amore della Roma: ecco le parole del laterale in forza al Valencia Nel corso della chiaccherata in diretta Instagram insieme al noto imprenditore Marco Montemagno, Alessandro Florenzi ha parlato del suo mancato approdo all’Inter. Il giocatore della Roma attualmente al Valencia ha ammesso di aver avuto la possibilità di vestire la maglia nerazzurra. Ecco le sue dichiarazioni. «Ho rifiutato l’Inter quando ho rinnovato con la Roma, c’era un’Offerta importante da parte loro ma ho seguito il cuore e ho scelto la Roma». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 maggio 2020)ha dichiarato di aver respinto le avances dell’Inter per amore della Roma: ecco le parole del laterale in forza al Valencia Nel corso della chiaccherata in diretta Instagram insieme al noto imprenditore Marco Montemagno, Alessandroha parlato del suo mancato approdo all’Inter. Il giocatore della Roma attualmente al Valencia ha ammesso di aver avuto la possibilità di vestire la maglia nerazzurra. Ecco le sue dichiarazioni. «Ho rifiutato l’Inter quando ho rinnovato con la Roma, c’era un’da parte loro ma hoile ho scelto la Roma». Leggi su Calcionews24.com

