Filippo Facci sulle foto di Travaglio e Casalino | Il terzo scatto? Quello di noi

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ha destato un certo scalpore lapubblicata da Dagospia che ritrae Marcofare la spesa incurante del rischio di contagio. Il direttore del Fatto Quotidiano è stato beccato al supermercato senza mascherina né guanti, in barba alle nuove disposizioni sanitarie e sociali. Dago ha rivelato anche un'immagine di Rocco, a passeggio per le strade di Roma con bermuda e cagnolino: un look decisamente poco istituzionale, ma che soprattutto non prevede la mascherina.ha unito le due immagini e le ha pubblicate sui social, commentandole così: “a destra, un certofa la spesa senza mascherina né guanti.a sinistra, un certo"passeggia con un altro grillino senza mascherina né guanti. La terzasiamo noi: dei cogl*** che ancora mettono mascherina e guanti”.