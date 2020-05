Festa della mamma | 5 piccoli elettrodomestici da regalare

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 4 maggio 2020) Lasi avvicina e, mai come quest'anno, rappresenta un'occasione unica per celebrare tutte le mamme. Può bastare un pensiero o un mazzo di fiori per farla felice, ma, complice l'iniziofase 2 dell'emergenza coronavirus, il miglior regalo da farle potrebbe essere passare del tempo insieme. In un momento difficile come questo in cui tantissimi sono rimasti separati per mesi dalla propria famiglia, domenica 10 maggio – ossia il giorno in cui si festeggia la– può essere l'occasione perfetta per andare a trovare i propri genitori, pur rispettando il distanziamento sociale. Se poi non vuoi presentarti a mani vuote, puoi approfittare delle videochiamate in tempo di quarantena e capire cosa potrebbe desiderare tua. Ad un esempio un piccolo elettrodomestico per darle una mano in casa. Basta avere un occhio di riguardo per ...