Fermati, o mamma spara: come Arnold Schwarzenegger ha convinto Stallone a fare il suo peggior film (Di lunedì 4 maggio 2020) Ecco come Arnold Schwarzenegger ha convinto con l'inganno Sylvester Stallone a fare il suo peggior film: Fermati, o mamma spara. A quanto pare, sarebbe stato Arnold Schwarzenegger a convincere con l'inganno Sylvester Stallone a fare il suo peggior film, Fermati, o mamma spara. L'action comedy è stato un flop cocente al box office e lo stesso Stallone lo considera il peggior film della sua carriera, ma a quanto pare la colpa non sarebbe tutta sua. Fermati, o mamma spara non è ricordato come una pietra miliare della storia del cinema. Lo stesso Stallone lo ha definito "uno dei peggiori film dell'intero sistema solare, incluse le produzioni aliene che non abbiamo mai visto". Il film era un buddy-cop movie in cui ...

