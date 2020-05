Federica Panicucci | ecco cosa ha imparato durante la quarantena

Leggi su zon

(Di lunedì 4 maggio 2020): dopo due mesi “in panchina” stamattina è tornata alla conduzione di Mattino Cinque.hainda ben 11 anni conduce Mattino Cinque sulla rete ammiraglia Mediaset, ma a causa del Coronavirus per due mesi, come tanti, è rimasta “in panchina”. Così, ha definito lei stessa questo periodo di lockdown in cui molti programmi sono stati sospesi. Da stamattina però, con l’inizio della Fase 2 alcuni programmi sono ripartiti e tra questi anche Mattino Cinque. Al Corriere della Sera così ha spiegato come ha vissuto questo periodo: “Non ho oziato. Ho solo puntato la sveglia qualche momento dopo, ma non ho impiegato un solo momento di questaper oziare. Piuttosto, mi sono dedicata a tante cose per cui prima non avevo lo stesso tempo: non sono stata ...