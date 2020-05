Fase 2, qualcosa non quadra nella nuova segnaletica di Milano (Di lunedì 4 maggio 2020) Non bisogna essere un esperto di urbanistica per rendersi conto che qualcosa non quadra nella nuova segnaletica, bella e fiammante, ancora fresca di pittura, che fa la sua figura in Corso Venezia a Milano, la strada imperiale dove Napoleone era di casa, dove nei palazzi ancora abita la vecchia aristocrazia. Spazio ai pedoni incanalati su due corsie, in mezzo quella riservata ai ciclisti. Quello che lascia qualche dubbio è proprio quella più esterna, a un passo, letteralmente parlando, dalle auto che visto l’ampiezza del viale sfrecciano veloci. Le persone disabili hanno il loro spazio per parcheggiare ma per raggiungere il marciapiede devono attraversare la corsia dei runner su due ruote, non so se mi spiego. Anche a chi esce dai monumentali portoni viene indicata la retta via (troppo facile girare a destra o sinistra sul marciapiede) per fargli provare ... Leggi su ilfattoquotidiano Fase 2 - parlarne per rimandarla. Ne sanno qualcosa i severi commentatori tv

Oggi termina il lockdown e domani, lunedì 4 maggio, prenderà il via la Fase 2 nella gestione della pandemia di coronavirus. Un momento da tutti indicato come delicato e da affrontare, da parte dei cit ...

«Dalle 5.30 è ripartito al 100% il trasporto pubblico della nostra città. Grazie all’impegno di tutti e dei cittadini, questa mattina tutto ok. Solo qualche brevissima chiusura ai tornelli una volta a ...

