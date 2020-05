Fase 2 per le grandi aziende: parole d’ordine è cautela (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma – A Roma le grandi aziende ripartono, ma con cautela. È un 4 maggio di riapertura all’insegna della gradualita’ per il motore economico della Capitale, con molti dipendenti ancora in smartworking e gli uffici con presenze contingentate tra chi non ha mai chiuso o sospeso le attivita’, come Leonardo S.p.A., la tredicesima piu’ grande impresa di difesa del mondo e la terza piu’ grande in Europa, e chi, come Acea, ha sempre garantito gli interventi sulle proprie reti durante il lockdown da coronavirus. L’agenzia Dire e’ stata oggi in ‘sopralluogo’ nelle basi operative di alcune delle principali aziende romane. Poco movimento di fronte alla sede romana dell’Enel in viale Regina Margherita, dove per l’avvio della Fase 2 l’azienda, per assicurare lo svolgersi delle attivita’ lavorative in ... Leggi su romadailynews Aurora Ramazzotti pronta per la fase 2 | L’appello agli italiani | Video

