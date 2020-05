Fase 2: il ritorno al lavoro (per chi può), la resilienza delle donne e la fregatura poco nascosta (Di lunedì 4 maggio 2020) Come volevasi dimostrare. Nel fine settimana un’indagine della Fondazione Studi Consulenti del lavoro, elaborata a partire dai microdati delle forze lavoro dell’Istat, ci ha detto che 4,4 milioni di persone riprendono la propria attività lavorativa dal 4 maggio, a fronte di 2,7 milioni che restano a casa . Chi resta a casa? Sorpresone. Torneranno nelle loro fabbriche e aziende 3,3 milioni di uomini (il 74,8% del totale) e 1 milione e 100mila donne (il 25,2%). Per queste ultime si prospettano tempi di ripresa più lunghi: meno della metà di quante sono rimaste a casa per effetto dei diversi decreti (44,1%) tornerà al lavoro dal 4 maggio, a fronte di una quota molto più alta per gli uomini (72,2%). La fondazione fornisce una spiegazione: a favorire la ripresa dell’occupazione maschile è il fatto che a riaprire per primi siano i ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - inizia la fase 2 tra piccole libertà e ritorno al lavoro per 4 milioni di persone. Sui mezzi pubblici e in azienda il nodo sicurezza

"Quando dovete richiudere tutto". Fase 2 con lockdown di ritorno : la circolare del ministero svela il piano

Chi resta a casa? Sorpresone. Torneranno nelle loro fabbriche e aziende 3,3 milioni di uomini (il 74,8% del totale) e 1 milione e 100mila donne (il 25,2%). Per queste ultime si prospettano tempi di ri ...

Una contravvenzione per qualche metro in più oltre il prescritto alla vigilia della fase 2 andava evitata

Una descrizione, modesta fin che si vuole, che avvicini al concetto di Stato di Polizia (con tanto di Maiuscole a evidenziare il rapporto Maggiore/minore), la si può ricavare dalla lettera (firmata) d ...

