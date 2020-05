Fase 2 | il bollettino del primo giorno | i positivi scendono sotto i 100 mila Un bilancio

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 maggio 2020) L’epidemia sembra lentamente indietreggiare. Neldella2, ial coronavirusnuovamentela soglia dei 100. Non succedeva dal 10 aprile. Il dato – spiega Borrelli nella quotidiana conferenza stampa – è la conseguenza del numero di vittime, in flessione netta. Dell’aumento dei guariti e del costante basso numero di nuovi casi. Dato anche dal basso rapporto traindividuati e tamponi effettuati.2, rassicuranti i dati della Protezione civile Il fatto che il contagio cresca tanto velocemente mentre sia molto lento a ridiscendere rende ancora più necessario attenersi alle regole. Proprio in questadi parziale riapertura. Distanziamento sociale e prevenzione (mascherine, igienei) “per evitare che nuovi focolai mettano a rischio questo calo”. I casi maggiori in Lombardia e ...