‘Fase 2’, Conte: “Il futuro del Paese sarà nelle nostre mani” (Di lunedì 4 maggio 2020) Il premier Conte sulla ‘fase 2’: “Una pagina di storia da scrivere tutti insieme con fiducia e responsabilità”. ROMA – “Una pagina di storia da scrivere tutti insieme con fiducia e responsabilità“. Così il premier Giuseppe Conte che sui social si rivolge agli italiani alla vigilia della ‘fase 2’. “Fino ad oggi – scrive il presidente del Consiglio – la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Dal 4 maggio oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore“. “Il futuro del Paese sarà nelle nostre ... Leggi su newsmondo Verso la ‘fase 2’ - Conte : “Il futuro del Paese sarà nelle nostre mani”

La ‘Fase 2’ di Renzi - riparte la sfida a Conte

