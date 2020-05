Fase 2 | c' è l' assalto in stazione | partono i primi treni Milano-Napoli

GiuseppeConteIT : Il Paese si appresta a vivere la fase 2 dell’emergenza, ma è fondamentale non abbassare la guardia. Siamo ancora in… - GiuseppeConteIT : Domani comincerà la fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo… - civati : Per #SilviaRomano, perché ci sia una nuova fase anche per le ricerche che la riguardano, perché le nostre istituzio… - andrearinaldi25 : Torino, parte la Fase 2: pochi sui bus, tanti scelgono l’auto - classiralc : RT @tequilapluslime: La mia fase 2 consiste nel rinunciare agli studi -

