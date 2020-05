Eugenie di York festeggia il compleanno del marito con una foto inedita delle nozze

(Di lunedì 4 maggio 2020) Eugenie di York ha festeggiato il trentaquattresimo compleanno del marito Jack Brooksbank, nato a Londra il 3 maggio 1986, postando su Instagram una foto bellissima, e inedita, del loro royal wedding. Seguita da un altro scatto in cui l’imprenditore è tra gli alberi in fiore nel Royal Lodge, la residenza a pochi chilometri del Castello di Windsor dove stanno trascorrendo la quarantena. «Buon compleanno, amore mio», ha scritto la principessa a corredo delle immagini.

La Royal Family non fa eccezioni in tempi di Coronavirus e sta passando la quarantena a casa proprio come ogni persona "normale". La regina Elisabetta II è in isolamento a Windsor, William e Kate sono ...La Principessa Eugenia per festeggiare i 10 anni di amore con il marito Jack Brooksbank ha pubblicato una foto su instagram. La trentenne ha sposato il suo Jack il 12 ottobre 2018, ma la coppia si è i ...