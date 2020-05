Emergenza Covid19, dall’11 marzo controllate 17 milioni persone (Di lunedì 4 maggio 2020) Oltre 17 milioni di verifiche effettuate sul rispetto delle misure anti-contagio dall'11 marzo. Il ministero dell'Interno ha diffuso i dati aggiornati sulle misure e i controlli anti contagio. Il 3 maggio è terminata la fase 1 dell'Emergenza coronavirus. Con l'inizio della fase 2 è disponibile online un report sui controlli effettuati su persone e esercizi commerciali dall'11 marzo. Oltre al report è, anche, pubblicata un'analisi sull'andamento dei controlli nel periodo in esame.Nel complesso, dall'11 marzo 2020, sono state eseguite oltre 17 milioni di verifiche: 12.360.197 su persone e 4.798.015 su attività/esercizi commerciali. Nella giornata di ieri, 3 maggio, ultimo giorno della fase 1, sono state controllate 221.409 persone e 77.925 attività ed esercizi commerciali. Le persone sanzionate sono state 5.325, 31 quelle denunciate per false ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus : Randstad - più servizi digitali per l'emergenza Covid19

#AiutiamogliEroi - il progetto di GSK Italia e dei suoi dipendenti per affrontare l’emergenza Covid19

#AiutiamogliEroi - il progetto di GSK Italia e dei suoi dipendenti per affrontare l’emergenza Covid19 (Di lunedì 4 maggio 2020) Oltre 17di verifiche effettuate sul rispetto delle misure anti-contagio dall'11. Il ministero dell'Interno ha diffuso i dati aggiornati sulle misure e i controlli anti contagio. Il 3 maggio è terminata la fase 1 dell'coronavirus. Con l'inizio della fase 2 è disponibile online un report sui controlli effettuati sue esercizi commerciali dall'11. Oltre al report è, anche, pubblicata un'analisi sull'andamento dei controlli nel periodo in esame.Nel complesso, dall'112020, sono state eseguite oltre 17di verifiche: 12.360.197 sue 4.798.015 su attività/esercizi commerciali. Nella giornata di ieri, 3 maggio, ultimo giorno della fase 1, sono state221.409e 77.925 attività ed esercizi commerciali. Lesanzionate sono state 5.325, 31 quelle denunciate per false ...

ItalianAirForce : Auguri all'#EsercitoItaliano che oggi compie 159 anni! Da sempre ci addestriamo in cielo e in terra e cooperiamo a… - _Carabinieri_ : Al via dal #4maggio la fase due dell’emergenza #COVID19. Un nuovo inizio sarà possibile solo attraverso la collabor… - _Carabinieri_ : Luoghi fatti di storia, emozioni, dove la natura regna incontaminata, spesso inaccessibile. I #Carabinieri Forestal… - FalcionelliFede : RT @ItalianAirForce: Auguri all'#EsercitoItaliano che oggi compie 159 anni! Da sempre ci addestriamo in cielo e in terra e cooperiamo al s… - cafifal : RT @mara_carfagna: Gli aiuti di Stato sono necessari nell'emergenza #COVID19. Ma non possiamo consentire che la Germania inondi le proprie… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid19 EMERGENZA COVID19: CHI FA CHE COSA Primaonline Scuola, la rivolta dei privatisti: “No all’esame di maturità a settembre”

TORINO. Un nuovo appello parte da Torino affinché il Ministero dell’Istruzione riprenda in considerazione la situazione, particolarmente infelice, dei candidati privatisti all’incerta Maturità del tem ...

Per Ferrari utile in calo. Effetto Covid-19 sulle stime dell’anno

Ferrari archivia il primo trimestre con ricavi stabili e un utile in calo dell'8% e a causa dell'impatto Covid-19 rivede al ribasso le stime per fine anno. Immediata la reazione di Borsa con il titolo ...

TORINO. Un nuovo appello parte da Torino affinché il Ministero dell’Istruzione riprenda in considerazione la situazione, particolarmente infelice, dei candidati privatisti all’incerta Maturità del tem ...Ferrari archivia il primo trimestre con ricavi stabili e un utile in calo dell'8% e a causa dell'impatto Covid-19 rivede al ribasso le stime per fine anno. Immediata la reazione di Borsa con il titolo ...