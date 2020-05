Emergenza Coronavirus: trovati 10 casi positivi in Germania tra Bundesliga e Zweite Liga (Di lunedì 4 maggio 2020) trovati 10 casi positivi al COVID-19 tra BundesLiga e Zweite Liga: sono stati effettuati 1724 tamponi per tutte le 36 squadre Sul sito ufficiale della BundesLiga campeggia la notizia dei test effettuati a tutti i club della prima divisione e della Zweite Liga: 1.724 il numero totale per tutte le 36 squadre. Come riportato dal sito, sono dieci i casi positivi identificati e comunicati alle autorità sanitarie. Si procederà nel corso della settimana ad una seconda tornata di test per individuare altri falsi negativi, risultati magari al primo tampone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata : foto simbolo dell’emergenza

Coronavirus - ‘La Cina ha eliminato le prove e ha nascosto l’emergenza’ : l’attacco di Trump (e degli 007)

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Fontana : “Comincia la fase 2 - ma l’emergenza non è finita” (Di lunedì 4 maggio 2020)10al COVID-19 tra: sono stati effettuati 1724 tamponi per tutte le 36 squadre Sul sito ufficiale dellacampeggia la notizia dei test effettuati a tutti i club della prima divisione e della: 1.724 il numero totale per tutte le 36 squadre. Come riportato dal sito, sono dieci iidentificati e comunicati alle autorità sanitarie. Si procederà nel corso della settimana ad una seconda tornata di test per individuare altri falsi negativi, risultati magari al primo tampone. Leggi su Calcionews24.com

luigidimaio : In queste settimane l’informazione non si è mai fermata. Nonostante l’emergenza coronavirus i media italiani hanno… - virginiaraggi : Proseguono senza sosta i cantieri sulle strade di @Roma. I lavori nelle scorse settimane non si sono mai fermati, a… - virginiaraggi : A Roma, nella Fase 1 dell’emergenza #coronavirus, la Polizia Locale ha effettuato in totale oltre 850mila controlli… - TuttoMercatoWeb : RT @TMW_radio: 17-20 @StadioAperto 17-18 ft. @RaimondoDM & @tancredipalmeri 18-20 ospiti e approfondimenti ?? L'emergenza #coronavirus i… - StadioAperto : RT @TMW_radio: 17-20 @StadioAperto 17-18 ft. @RaimondoDM & @tancredipalmeri 18-20 ospiti e approfondimenti ?? L'emergenza #coronavirus i… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Coronavirus Lombardia: calano decessi ma aumentano ricoveri. "L'emergenza non è finita" IL GIORNO Coronavirus, è emergenza anche i cavalli: «Sono in sofferenza, serve riaprire i maneggi»

Fermi da due mesi. Tra i settori pesantemente colpiti dalle misure anti-coronavirus c’è quello equestre: maneggi, circoli ippici e anche il comparto della riabilitazione, tutto è stato interrotto. A l ...

Imbuto formativo. Alcune proposte per superarlo

l’emergenza COVID-19 ha portato all’esasperazione un problema che affligge l’Italia da molto tempo: la mancanza di Medici Specialisti. Il nostro Coordinamento ha elaborato cinque punti programmatici, ...

Fermi da due mesi. Tra i settori pesantemente colpiti dalle misure anti-coronavirus c’è quello equestre: maneggi, circoli ippici e anche il comparto della riabilitazione, tutto è stato interrotto. A l ...l’emergenza COVID-19 ha portato all’esasperazione un problema che affligge l’Italia da molto tempo: la mancanza di Medici Specialisti. Il nostro Coordinamento ha elaborato cinque punti programmatici, ...