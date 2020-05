Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di lunedì 4 maggio 2020) Emergenza Coronavirus: il bollettino giornaliero stilato dalla Protezione Civile. Il bollettino aggiornato del 4 maggio Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. A oggi, 4 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 211.938, con un incremento rispetto a ieri di 1.221 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 99.980, con un decremento di 199 assistiti rispetto a ieri. Rispetto a ieri i deceduti sono 195 e portano il totale a 29.079. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 82.879, con un incremento di 1.225 persone rispetto a ieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Emergenza Coronavirus : trovati 10 casi positivi in Germania tra Bundesliga e Zweite Liga

Coronavirus - 'La Cina ha eliminato le prove e ha nascosto l'emergenza' : l'attacco di Trump (e degli 007)

Le accuse frontali a Pechino per il “terribile errore” commesso in laboratorio; la tentazione di applicare il motto America First anche al vaccino; il sostegno alle proteste anti-lockdown, per provare ...

Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Il Gruppo Bper mette a disposizione della collettività oltre 3 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza provocata dalla diffusione dell’epidemia Covid-19. Le risorse c ...

