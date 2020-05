Elezioni Amministrative, il Governo prende posizione: No ad abolizione preferenze (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo le indiscrezioni circolate in giornata sulla possibilità di mettere mano ai sistemi elettorali in vista delle prossime Elezioni Amministrative, arriva la precisazione del Governo. Parecchi organi di stampa avevano rilanciato in mattinata la possibilità che si potesse procedere ad un voto amministrativo con il sistema delle “liste bloccate“. In sostanza nessun voto di preferenza, ma Elezioni legate al posizionamento del candidato in lista e alla percentuale di voti raccolti dalla lista stessa. L’ipotesi avrebbe dovuto rappresentare un modo per porre una “limitazione” alla campagna elettorale e ai naturali assembramenti che ne conseguono (comizi, cene etc.). Sul punto, però, è arrivata la precisazione del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme Federico D’Inca: “Si tratta ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - elezioni amministrative - dal Cdm ok a slittamento in autunno. No di Liguria - Puglia - Veneto e Campania : si voti a luglio

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Elezioni amministrative e referendum spostati in autunno

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Elezioni amministrative e referendum spostati in autunno (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo le indiscrezioni circolate in giornata sulla possibilità di mettere mano ai sistemi elettorali in vista delle prossime, arriva la precisazione del. Parecchi organi di stampa avevano rilanciato in mattinata la possibilità che si potesse procedere ad un voto amministrativo con il sistema delle “liste bloccate“. In sostanza nessun voto di preferenza, malegate al posizionamento del candidato in lista e alla percentuale di voti raccolti dalla lista stessa. L’ipotesi avrebbe dovuto rappresentare un modo per porre una “limitazione” alla campagna elettorale e ai naturali assembramenti che ne conseguono (comizi, cene etc.). Sul punto, però, è arrivata la precisazione del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme Federico D’Inca: “Si tratta ...

nabopi : @Capezzone @StaseraItalia Meno male che in Italia sono rimaste in vita elezioni amministrative e regionali , nelle… - sandraebasta : @Alessan67153720 @vfeltri @GiuseppeConteIT Gli italiani si esprimono in elezioni diverse e lei sa bene che spesso c… - Alessan67153720 : @sandraebasta @vfeltri @GiuseppeConteIT Un Parlamento che NON rispecchia l'espressione degli Italiani,i quali ogni… - silviacarducci5 : RT @RomiGiulio: @silviacarducci5 @aspettaaspetta Le tattiche e il programma 'sfascia Italia' li preparano i falsi e mafiosi del PD...il lor… - FPuggini : RT @M5SLazio: ?? #Elezioni #amministrative 2020: facciamoci trovare pronti! Prorogati i termini per la presentazione delle #liste del @Mov5S… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Amministrative Ballottaggio Follonica: il Tar decide sul voto il 9 giugno IlGiunco.net Covid Veneto, Zaia: la diretta di oggi

Cosa ha detto oggi il governatore del Veneto riguardo al contagio da Covid-19 e alle misure prese dalla Regione per arginare la diffusione del virus e predisporre le riaperture. Prevista per domenica ...

Lecco. Tregua finita

Riparte ufficialmente la campagna elettorale lecchese. A decretarlo, dopo la sospensione delle ostilità dello scorso marzo, sono gli stessi candidati di centrodestra, Appello e M5S. Peppino Ciresa, Co ...

Cosa ha detto oggi il governatore del Veneto riguardo al contagio da Covid-19 e alle misure prese dalla Regione per arginare la diffusione del virus e predisporre le riaperture. Prevista per domenica ...Riparte ufficialmente la campagna elettorale lecchese. A decretarlo, dopo la sospensione delle ostilità dello scorso marzo, sono gli stessi candidati di centrodestra, Appello e M5S. Peppino Ciresa, Co ...