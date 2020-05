Elena Morali Instagram | fisico statuario fasciato dal body fucsia | «Che schianto!»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ogni giorno la bellissimasucontinua a incantare i suoi numerosi followers con la sua straordinaria sensualità. La showgirl con il suoe le curve al punto giusto non passa mai inosservata. Poche ore fa ha pubblicato un suo scatto mozzafiato, realizzato durante un servizio fotografico, che ha lasciato tutti quanti senza parole. L’influencer ha commentato il suo post così: «Boom boom Bum!» Le sue curve sono di certo esplosive. Davanti a tanta meraviglia i suoi ammiratori hanno dato libero sfogo alla loro fervida immaginazione, riempendo il post in pochissimo tempo di like e commenti. Leggi anche –> Giulia De Lellis, provocante in vestaglia da camera: «Che gambe!»dalLa bellissimaha pensato bene di ...