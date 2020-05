“Ecco perché”. Coronavirus, Bassetti: “Finirà tutto tra metà maggio e inizio giugno” (Di lunedì 4 maggio 2020) Arrivano notizie incoraggianti e che danno conforto dall’infettivologo del ‘San Martino’ di Genova, Bassetti. In un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Libero’, ha infatti dichiarato: “Il Coronavirus ha perso velocità di trasmissione, a marzo questo virus, per quantità di contagi e vittime era uno tsunami, ora è diventato un’ondina”. Ed ancora: “Dobbiamo capire se abbia perso anche forza: a metà marzo molti contagiati rischiavano di morire già in autoambulanza. Ora non più”. L’esperto ha poi proseguito: “Forse è perché il virus ha già colpito i soggetti più fragili, facendo una selezione naturale, o forse si è depotenziato. Non ci sono dati scientifici, ma è un’impressione condivisa da molti infettivologi. Ritengo sia ... Leggi su caffeinamagazine Piemonte rifiuta medici da Roma - scoppia la bufera. Il 118 : “Ecco perché” (Di lunedì 4 maggio 2020) Arrivano notizie incoraggianti e che danno conforto dall’infettivologo del ‘San Martino’ di Genova,. In un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Libero’, ha infatti dichiarato: “Ilha perso velocità di trasmissione, a marzo questo virus, per quantità di contagi e vittime era uno tsunami, ora è diventato un’ondina”. Ed ancora: “Dobbiamo capire se abbia perso anche forza: a metà marzo molti contagiati rischiavano di morire già in autoambulanza. Ora non più”. L’esperto ha poi proseguito: “Forse è perché il virus ha già colpito i soggetti più fragili, facendo una selezione naturale, o forse si è depotenziato. Non ci sono dati scientifici, ma è un’impressione condivisa da molti infettivologi. Ritengo sia ...

PagellaPolitica : @EnricoLetta ha ragione quando dice che «Siamo il terzo azionista del Meccanismo di stabilità e per le sue stesse r… - NicolaPorro : Ieri sono 'morte' centinaia di migliaia di piccole imprese grazie al coraggio di #Conte.Ma i giornali non se ne acc… - beppesevergnini : Ecco perché noi giornalisti non dobbiamo improvvisarci epidemiologi e virologi. Lo stesso vale per imprenditori, fi… - GPasqui : #Emigratis torna su Italia 1 con le repliche, ma non ci sarà una nuova edizione: ecco perché - Mura75Mura : RT @FondazioneHume: Burocrazia, retorica, impreparazione. Ecco perché l’Italia rischia di diventare una nuova Cuba Intervista a @ricolfi_l… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco perché” Ã¢â‚¬Å“prima i nostri†'[0] Verbania Notizie