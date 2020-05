Ecco la nuova autocertificazione. Caos congiunti, come rispondere ai controlli? (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag – Il nuovo modello di autocertificazione da presentare nel corso dei controlli durante la fase 2 fino al 17 maggio è da ieri sera disponibile sul sito del Viminale. L’autodichiarazione, spiega il ministero, è in possesso dei funzionari di polizia e può essere compilata davanti all’agente accertatore. Cosa cambia? Tanto rumore per nulla: il nuovo modulo, nei fatti, rimane pressoché identico alla formulazione precedente, la quale all’occorrenza potrà essere utilizzata al posto di quella appena pubblicata cancellando le voci non più attuali. Lo ha precisato il ministero dell’Interno stesso. Analogamente a quanto già previsto in precedenza, le motivazioni causali che legittimano lo spostamento rimangono le medesime: comprovate esigenze lavorative; assoluta urgenza; situazione di necessità; ... Leggi su ilprimatonazionale Nuova fase nuovo modello. L’autocertificazione per gli spostamenti è ancora necessaria. Ecco il modulo in vigore da oggi

