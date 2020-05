Dossieraggio giornalisti | il lungo elenco di nomi che si intrecciano all’inchiesta

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) Che legame c’è tra i più notidi politica giudiziaria e il Pm Luca Palamara, indagato per corruzione? Ancora non è chiaro, ma tutte le telefonate tra i primi e il secondo sono state schedate dalla Procura di Perugia. Come si legge su La Verità, un lunghissimodiè stato inserito nell’inchiesta, creando un vero e propriosuiche erano in contatto con il Pm. Tra questi, anche quello della firma di punta del quotidiano La Repubblica: Liliana Milella., Luca Palamara, come fa sapere La Verità, era una fonte di Liliana Milella. Il giorno in cui è stata pubblicata la notizia dell’inchiesta, infatti, pare che la giornalista di Repubblica abbia chiamato il Pm: “La Milella riferisce che ha saputo dell’articolo leggendolo all’1,30 di notte ...