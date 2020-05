Dopamina | cosa mangiare per sentirsi più motivati

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 4 maggio 2020) La dopamina è uno dei neurotrasmettitori del nostro cervello. Conosciuto anche come “ormone della motivazione”, svolge diverse funzioni legate al benessere fisico e psichico e all’umore. «Ha un’azione eccitante sul sistema nervoso. Agisce sul meccanismo di ricompensa: regala una piacevole sensazione di piacere e aiuta a sentirsi euforici e appagati» dice la nutrizionista Valentina Schirò, specializzata in scienze dell’alimentazione. La dopamina, inoltre stimola l’apprendimento. «Favorisce la memoria e aiuta a rimanere concentrati sugli obiettivi da raggiungere» spiega l’esperta, che qui suggerisce come averne a sufficienza portando a tavola i cibi giusti.