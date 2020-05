Domenica In | bomba di Mara Venier | Sono a disposizione | ma Voci sul futuro della

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) La, la ha sganciata durante la diretta diIn del 3 maggio in onda su Rai 1. E la sgancia durante le primissime battutepuntata, la 34esimastagione. Dopo aver ringraziato la Rai e la squadra Dear che la accompagna durante questa versione in solitaria, o quasi, causa coronavirus, Ziaha affermato: "Noi andiamo avanti... non so fino a quando. Dobbiamo ancora decidere, ma potremmo anche continuare conIn anche più in là... Vedremo. Decideremo". Insomma, laha lasciato intendere in modo molto chiaro che con assoluta probabilità la stagione diIn non si chiuderà il 30 maggio, così come previsto. Ziasi dice infatti pronta a tenere compagnia agli italiani ancora per qualche settimana. Dunque laha aggiunto: "All'inizio è stato molto difficile, molto faticoso. Dal punto ...