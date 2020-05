Diritti tv, battaglia da 230 mln: pronto lo scontro legale (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Messaggero nella sua edizione odierna dedica uno spazio alla Serie A e in particolare ai Diritti tv, con questo titolo: "Diritti tv, senza accordo si va allo scontro legale". Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Messaggero nella sua edizione odierna dedica uno spazio alla Serie A e in particolare aitv, con questo titolo: "tv, senza accordo si va allo".

CScrotone : @16_opamp @marioadinolfi @FranX1 Se non capisce che non è una battaglia 'politica', ma una battaglia che riguarda i… - attilio_bn : @mirkocalemme @Sassi89_ Più che per la riapertura, farei una battaglia per i diritti sindacali dei lavoratori del c… - EDeplano : @LucaBizzarri In Italia è una battaglia persa in partenza.. I linciati non hanno tutti gli stessi diritti. - IvBaldovino : @danieleviotti @fnicodemo si spera che sia una discussione che parli del fatto che Internet è il nuovo campo di bat… - zorrobw : @Sgang198 @MaestroJuventus Chi? La Germania? Che dopo aver trovato 3 giocatori positivi in una squadra sta permette… -