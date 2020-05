Dimmi di che partito sei e ti dirò quale lockdown vuoi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) In tempi di pandemia, torna con forza l’appartenenza politica che influenza i comportamenti individuali. In altre parole, si parteggia per le chiusure e l’isolamento o li si osteggia per orientamento politico, non sulla base della convenienza per la propria salute. Questo tipo di analisi puntuali e ben circostanziate, le troviamo solo negli Stati Uniti e quindi di quelle scriverò.Ormai è un fatto assodato che le scelte individuali, operate durante la pandemia COVID-19, determinano la diffusione del virus. Eppure negli Stati Uniti la risposta a questa crisi è stata profondamente politica. Lo conferma lo studio ‘Partisanship, Health Behavior, and Policy Attitudes in the Early Stages of the COVID-19 Pandemic’, pubblicato dal Social Science Research Network, secondo il quale i messaggi dell’amministrazione Trump avrebbero indotto ...