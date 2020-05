Diletta Leotta Instagram seni ‘sbracati’ nella canotta bianca, giunonica: «Sganciale e bombarda tutti» (Di lunedì 4 maggio 2020) Tenuta casalinga, una buona lettura in balcone e il pomeriggio di Diletta Leotta si trasforma nel film interminabile di migliaia di utenti Instagram. Assorta nella lettura di un libro mentre accarezza sensualmente i capelli, la giornalista sportiva si dice “In viaggio con la fantasia”. Neanche il tempo della pubblicazione che è subito delirio: “Anche noi Diletta, anche noi…”. Il pensiero è condiviso praticamente da tutti: “Date una medaglia a quest’uomo”. Poche parole per esprimere i salti più arditi della mente. Diletta Leotta Instagram: in libertà sul balcone scatena gli ormoni Fasciata nei micro shorts con elastico in vita Diletta scopre le gambe poste su piani differenti con fare accattivante, ma son le “congiunte” a rubare la scena. La canotta bianca aderentissima accompagna ogni curva della ... Leggi su urbanpost Naike Rivelli come Diletta Leotta : foto uguale - ma il significato è diverso

Diletta Leotta è pensierosa - ma i fan notano un dettaglio

Diletta Leotta vola di fantasia - ma il reggiseno dov’è? – FOTO (Di lunedì 4 maggio 2020) Tenuta casalinga, una buona lettura in balcone e il pomeriggio disi trasforma nel film interminabile di migliaia di utenti. Assortalettura di un libro mentre accarezza sensualmente i capelli, la giornalista sportiva si dice “In viaggio con la fantasia”. Neanche il tempo della pubblicazione che è subito delirio: “Anche noi, anche noi…”. Il pensiero è condiviso praticamente da tutti: “Date una medaglia a quest’uomo”. Poche parole per esprimere i salti più arditi della mente.: in libertà sul balcone scatena gli ormoni Fasciata nei micro shorts con elastico in vitascopre le gambe poste su piani differenti con fare accattivante, ma son le “congiunte” a rubare la scena. Laaderentissima accompagna ogni curva della ...

bnotizie : Facchinetti, il consiglio per Diletta Leotta: c`entra Giulia De Lellis - dade494 : RT @Ma_Do_Sd: Diletta Leotta 'big sports reporter from Italy', grande @djkhaled che ci fornisce anche un po' di stand-up comedy #FromMilanW… - NinoCascione1 : @jess_zapp Io per esempio ho criticato molto Diletta #Leotta, è sempre troppo, cioè troppa, e pure tanto, e anche t… - SmilerAstronaut : Cioè siete riusciti a fare dire a Dj Khaled che Diletta Leotta è una giornalista sportiva. #FromMilanWithLove - Ma_Do_Sd : Diletta Leotta 'big sports reporter from Italy', grande @djkhaled che ci fornisce anche un po' di stand-up comedy… -