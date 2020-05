Diletta Leotta | Il fascino della…cultura! La foto mentre legge spiazza i fan

Leggi su chedonna

(Di lunedì 4 maggio 2020)si prepara a vivere la Fase Due, fra lavoro e avvincenti letture, la siciliana incanta i fan su Instagram.si prepara alla Fase Due, anche lei – come tanti – tornerà gradualmente a lavorare a pieno ritmo. Intanto la celebre catanese va in diretta quotidianamente su Radio 105 in qualità di … L'articoloIldella…cultura! Lai fan è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it