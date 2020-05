“Di nuovo papà” Per il cantante italiano nono figlio in arrivo | è lui a dare l’annuncio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 maggio 2020) Mario Biondi è pronto a diventare dipapà. In una puntata di Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè, in onda lunedì 4 maggio Mario Biondi compositore e arrangiatore ha annunciato in diretta che sarà padre per la nona volta e che la figlia si chiamerà Matilda. Mario Biondi ha avuto tutti questi eredi da tre donne diverse. I primi sei sono frutto di una lunga storia con Monica, una donna estranea al mondo dello spettacolo. Dalla modella Giorgia ha avuto nel 2014 la piccola Mia mentre Mil e la nascitura Matilda sono arrivati grazie al rapporto con l’attuale compagna, la cui identità è top secret. Continua dopo la foto “I miei figli sono la mia prima giuria. In genere gli faccio ascoltare le mie canzoni in auto: li guardo, li osservo e aspetto. Poi iniziano a chiedermi, ma ...